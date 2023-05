ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾಫಿ

May 02, 2023 09:58 am | Updated 09:58 am IST

ಆನಂದ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಫಿ ನೀಡಿ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪೆರೋಲ್‌ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೪ ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಗುಂಪೊಂದು ದಲಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು. ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೦ ರಂದು ಬಿಹಾರ ಜೈಲು ಕೈಪಿಡಿ, ೨೦೧೨, ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿತು. ಮಾಫಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ "ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ಹತ್ಯೆ"ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ನಂತರ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಜೈಲು ಕೈಪಿಡಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ೧೪ ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ೨೭ ಖೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. "ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವೂ ದುರ್ಬಲವಾದುದ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅಪರಾಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರೋಧಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿಂಗ್ "ಉತ್ತಮ ನಡತೆ" ಕಾರಣ ಎಂಬುದೂ ಸುಳ್ಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೈಲು ವಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಆನಂದ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು "ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ" ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದ ಒತ್ತಡಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಹತ್ಯೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪತ್ನಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ

