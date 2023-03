ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟ

March 20, 2023 10:28 am | Updated 10:28 am IST

ಕೇರಳವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು

ಮಾರ್ಚ್ ೨ ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂನ ಭೂಭರ್ತಿ (ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತವು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಘನ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಭರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿದಿತ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇನಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು. ಸಿ.ಎಸ್. ಐ. ಆರ್. - ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ - ಅಧ್ಯಯನಗಳು ೨೦೧೯ ಮತ್ತು ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಾನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ವಿಷಾನಿಲ ಸೂಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು, ಭೂಭರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು, ಕೊಚ್ಚಿ ನಗರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸ ಶೇಖರಣೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ, ಉತ್ಪಾದಿತ ಕಸದಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಿಶ್ರಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಸದೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಹಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೆಲಭರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೂಭರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಗರಗಳ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದರಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತಿತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾರುಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸುಡುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಡೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ ಸ್ಥಾವರದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದುಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಹನಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಶವು ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಾವರವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಭೂಭರ್ತಿ ಬಯೋಮೈನಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಏಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಭೂಭರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಂಡಾಗ ಸಿನಿಕತನವಷ್ಟೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿಯನ್ವಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ೨೦೨೬ರ ವೇಳೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ಆಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೊದಲು ಕಸದ ಪರ್ವತಗಳು ಕರಗಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.