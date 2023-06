ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್

June 29, 2023 10:38 am | Updated 10:38 am IST

೧೯೮೩ರ ಭಾರತದ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯದ ೪೦ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಿನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಭಾರತವು ೧೯೮೭, ೧೯೯೬ ಮತ್ತು ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೫ ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ೧೯ ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎರಡೂ ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತ (೨೦೧೧), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (೨೦೧೫) ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (೨೦೧೯) ತಾವು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣ ನೀಡುವರೆ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಿನ ಅನಾವರಣವು ಅದ್ಧೂರಿ ಮಾರಾಟ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟವೇ ಮುಖ್ಯ. ದೇಶೀಯ ಟಿ-೨೦ ಲೀಗ್‌ಗಳು ಆಟಗಾರರ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬೇಕು. ಅತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೈಭವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟಿ-೨೦ ಉನ್ಮಾದದ ರೋಮಾಂಚನದ ನಡುವೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮರೆತಂತಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಬಹುದು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಮಿತ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಐಸಿಸಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತು ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಬೆಂಬಲ ಇದ್ದರೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳತ್ತ ಸುಳಿಯುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನುಗಳಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿರುವುದು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಮುಖ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರುವುದು ಸಂತೋಷಕರ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸಾಧಿಸಿದ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಕೊಂಡಿ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಜಯಗಳ ಬರ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಕಡೆಯ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯೆಂದರೆ ೨೦೧೩ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಯನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪಿನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

