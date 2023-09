ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಬೆದರಿಕೆ 

September 07, 2023 09:40 am | Updated 09:40 am IST

ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಇಜಿಐ) ಸಂಪಾದಕರ ಸಮಿತಿಯು ಮಣಿಪುರದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇಜಿಐ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಿಡುಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಬೆದರಿಕೆಯಷ್ಟೆ. ಈ ವರದಿಯು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವರದಿಯ ಲೇಖಕರು “ರಾಜ್ಯವಿರೋಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳು” ಎಂದೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇಂತಹ ಬೆದರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅರಿಯಲು ಗಿಲ್ಡ್ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ “ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯೂ ದೂರಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೇ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಿಷೇಧವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ “ಸೆನ್ಸಾರ್” ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸುದ್ದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. “ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರೂಪಣೆಯು ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಪರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯವಾದದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು,” ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ನೇರ ಆರೋಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತವು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ತರಲು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ.

