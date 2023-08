August 12, 2023 10:01 am | Updated 10:03 am IST

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಕಡೆಗೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಲಹ ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಗುರುವಾರದಂದು ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮೂಲಕ ಸದನವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೋದಿಯವರು ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಷ್ಟೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಣಿಪುರದ ಸಂಘರ್ಷ, ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಣಿಪುರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಿಂದ ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹೊಸ ಒಳಹರಿವು ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ವಿದೇಶೀಯರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಶಾ ಎರಡು ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಮೈಟಿ ಮತ್ತು ಕುಕಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಅತ್ತ ಮಣಿಪುರವು ರಕ್ತಪಾತದಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯವು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ನಲುಗಿದೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕೆಸರೆರಚಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಇತ್ತು. ೨೦೨೪ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಂತೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಸಲು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಧೀರ್ ರಂಜನ್ ಚೌಧುರಿ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯವು ರಾಜಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನುಕರಿಸಬಾರದು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನದ ಉದಾಸೀನತೆ ಅಲ್ಲ.

