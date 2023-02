ಪಿಂಚಣಿ ಸಮಸ್ಯೆ

February 11, 2023 12:28 pm | Updated 12:28 pm IST

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್), ೧೯೯೫ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ)ದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹೇಳಲು ಇಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧, ೨೦೧೪ ರಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ಶೀಘ್ರವೇ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವು “ಕಾನೂನು, ಆರ್ಥಿಕ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು” ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಶೇ. ೧೨ರಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ವಿಷಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ (ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಕ್ರಮ) ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಶೇ. ೧೨ರಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೮.೩೩ ಮತ್ತು ₹೧೫,೦೦೦ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮೀರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. ೧.೬ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪಿಎಫ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುರಿಯಲ್ ಕೊರತೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಳಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದಾದರೂ, ಇಪಿಎಸ್ ಪೂರ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಯಾರಾ ೧೧ (೩) ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಸ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ೧೨ ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಒದಗಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ೨೦೧೪ಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಹ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ೨೦೧೬ರ ಆದೇಶದ ಆಧಾರಿತ ೨೦೨೨ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೬ರ ನಂತರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಇಪಿಎಫ್ಒದ ಜನವರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಸಲು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸರಳವಾದ ಕಾನೂನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.