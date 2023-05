ರಂಗೇರುತ್ತಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣ

May 11, 2023 10:37 am | Updated 10:37 am IST

ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಂಥನ ಕಾಣಬಹುದು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ೧೫ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನಾಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳೊಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಥನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನಾಟಕೀಯ ಘೋಷಣೆಯು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಈಗ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮರಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ೨೦೨೪ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ಒಡಕಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ. ಆದರೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಬಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸೆಣಸಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೯ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವಸೇನೆ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಇದು ಬಹುದಶಕಗಳ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿತು. ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಡುವೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿವಸೇನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೂ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಜೋರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೈತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.