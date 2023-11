ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಾನೂನು

November 22, 2023 10:10 am | Updated 10:10 am IST

₹೩೦,೦೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. ೭೫ ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವ ಹರ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೨೦ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ್ದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ೧೪ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಡಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ೧೯ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. “ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ” ಶೇ. ೭೫ ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಾಯ್ದೆಯು ದೇಶದ ಉಳಿದ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹುದೇ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ “ಕೃತಕ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು” ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಅವಿವೇಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ವಾದಿಸಿತು. ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಹೇರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು “ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್” ನಂತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯದ ಮಸೂದೆಯು “ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅರಸಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕೆಳಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಶಾಸನವು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಜ. ಆದರೆ “ವಲಸೆ” ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವಿರಲು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇದು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಬಾಲಿಶ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ-ವೇತನದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಚೌಕಾಶಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಜಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಡೆಸುವ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿದ್ದು, ಇತ್ತ ವಲಸಿಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಭೇದವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರವೇ ಹೊರತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ.

