ವಿಪರೀತ ಕ್ರಮ

November 11, 2023

ಲೋಕಸಭೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಸಮಿತಿಯು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಮನೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡಿತ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸರ್ಕಾರದ ಟೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅದರ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವಂತೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯಂತಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿದಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಸಂಸದರ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದುಬೈನಿಂದ ೪೭ ಬಾರಿ ಬಳಸಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮಿತಿಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಕರಡು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಸದರ ಸಹಾಯಕರು ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸದರು ಲಂಚ ಪಡೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸದರನ್ನು ಅನರ್ಹ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಮಿತಿಯು ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಆಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದಂತೆ.

ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ನಿಯಮವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಸಮಿತಿಯು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇತರ ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಊಹೆಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕೋಮು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಬಿಧುರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಗಂಭೀರ ದೂರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಸಮಿತಿಯ ಆಲಸ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕಳವಳದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರ ನಡೆಯೂ ವಿವೇಚನಾಹೀನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠವಾಗಬೇಕು: ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.

