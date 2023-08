ಗಡಿರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ

August 01, 2023 10:32 am | Updated 10:32 am IST

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್-ಪಖ್ತುಂಕ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ೫೪ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದು ೨೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಎ-ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಖೈಬರ್-ಪಖ್ತುಂಕ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಪೇಶಾವರದ ಮಸೀದಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ೭೪ ಜನ ಹತರಾದರು. ಈ ದಾಳಿಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿಯು ೧೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ ಮೌಲಾನಾ ಫಜ್ಲುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ-ಎ-ಇಸ್ಲಾಂ-ಫಜಲ್ (ಜೆಯುಐ-ಎಫ್) ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್-ಖೊರಾಸನ್ (ಐಎಸ್-ಕೆ) ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೨೧ ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಐಎಸ್-ಕೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನಿ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಜೆಯುಐ-ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಾ ಐಎಸ್-ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದಶಕಗಳ ತನ್ನ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತು. ೧೯೯೦ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿತು - ಅತ್ತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಇತ್ತ ತಾಲಿಬಾನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಶಕಗಳ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವು ಅಫ್-ಪಾಕ್ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಧ್ರತಾ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ೨೦೧೪-೧೫ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅತ್ತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಇತ್ತ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಐಎಸ್-ಕೆ ಕಾಬೂಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಡಿಲ ಗಡಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅದೇ ಸಡಿಲ ಗಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಐಎಸ್-ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದಾದರೂ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು “ಒಳ್ಳೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು” ಮತ್ತು “ಕೆಟ್ಟ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು” ಎಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

