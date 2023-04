ಪರಿಹಾರದ ಭ್ರಮೆ

April 15, 2023 10:32 am | Updated 10:32 am IST

ಪ್ರಮುಖ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗವು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ. ೬ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇ. ೫.೬೬ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಟ್ಟವು ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಆ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ. ೭.೮ ತಲುಪಿತು. ಶೇ. ೨ ರಿಂದ ಶೇ. ೬ರವರೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಸತತ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಈ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿತು. ಈಗ ಅದು ೨೦೨೩-೨೪ರಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೫.೨ ಅಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ (ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಶೇ. ೫.೩ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ). ಆದರೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೬.೨೧ ಇದೆ. ಇದು ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡಿದ್ದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಶೇ. ೫.೯ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಕಳೆದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. ೬.೬೬ ಇದ್ದು, ಆರ್‌ಬಿಐ ಅದು ಶೇ. ೬.೫ ಅಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಆರ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೬ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿರಾಳರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದದ್ದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೫.೧ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇ. ೭.೨೮ ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗವು ಕುಗ್ಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ತೆರಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ-ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇನ್ನೂ ಶೇ. ೬.೬ರಷ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮದು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೨.೮ ಅಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ರಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ. ಇದು ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಶೇ. ೬ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರತಾವು ಒಡ್ಡಬಹುದ್ದಾದ ಹಲವು ಆಘಾತಗಳು ಆಮದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಗಗನಮುಖಿಯೇ ಆಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಮಾರಕವಾಗಿರಲಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಕುಚಿತ ಸೇವನೆಯು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.