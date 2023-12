ಸೂಕ್ತ ವಿರಾಮ

December 25, 2023 09:53 am | Updated 09:53 am IST

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ೨೦೨೪ ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದದತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಿಥ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸಂಘವು ನಂತರ ಜಲಂಧರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇಲಾಖೆ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಲವ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಈಗ ಸಂಘವು ೨೦೨೪ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಇತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಕೋರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿರಾಮವು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ೨೦೧೪ರ ನಂತರ ನಡೆದಿರುವ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು “ಸರ್ಕಸ್” ಎಂದು ಕರೆದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿರಾಮವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವತಃ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾಷೆ, ಅಸಮಂಜಸ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಬಿಡುವು ನೀಡದ ತೀವ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಇತ್ತ ೨೦೧೫ರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿಯ ಜೊತೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ, ಹಲವು ಕಡೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಷ್ಟೆ.

