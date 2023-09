September 05, 2023 10:56 am | Updated 10:56 am IST

೨೦೨೩-೨೪ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯವು ಶೇ. ೧೧.೩ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ₹೧.೬೬ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದು ಸುಮಾರು ₹೧.೫ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಯ ₹೧.೮೭ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ದರ ಶೇ. ೧೧.೫ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೧೦.೮ ಮತ್ತು ಶೇ. ೧೦.೭೬ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈ ೨೦೨೧ರಿಂದ ಅತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಏರಿಕೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ₹೧.೫೯ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ₹೧.೬೫ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಂಕೋಚನದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಆಮದುಗಳ ಆದಾಯವು ಸುಮಾರು ಶೇ. ೩ರಷ್ಟು ಏರಿತು. ಇದು ವಿವೇಚನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಆಮದುಗಳಿಂದ ಆದಾಯವು ಶೇ. ೧೩.೮ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. ೧೫.೧ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೂಗಿಸಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಯಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಷ್ಟೆ.

ಐದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಇ-ಇನ್‌ವಾಯ್ಸಿಂಗ್‌ನ ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಚರಿಸವುದು ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೇ. ಆದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಂದಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮವು ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೂತನ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಇದು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಹು ದರದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಸರಳೀಕರಣ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಸಚಿವರ ಗುಂಪನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಪುನರ್ರಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಜನರಿಗೆ ಸರಳೀಕೃತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ದಿನ ವಿಳಂಬಿಸುವುದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆತ. ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ತೆರಿಗೆ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂದೇ ಮಾಡಿದರೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾದು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಈಗಲೇ ಸಚಿವರ ಗುಂಪನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು.

