ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯ

ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ

ಮಲಯಾಳಂ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಒನ್‌ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಾರದ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಗಣನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು "ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರೋಧಿ" ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. "ಇಂತಹ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ...ಮಾಧ್ಯಮವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಾನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಾಳಬಹುದಾದ ನಿಲುವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದಾಗುವುದು "ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠ ಮೀಡಿಯಾ ಒನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವುಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಮಾತ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಭಧ್ರತಾ ಅಪಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಭಧ್ರತಾ ಅಪಾಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹೇಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ತೀರ್ಪಿನ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ಬಹು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ "ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆ"ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ಆಧರಿಸಿ, ಪೀಠವು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಪೀಡಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಹುದಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ತಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಧ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಇದೆಯೇ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇ

