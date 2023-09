ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗೆ

September 04, 2023 11:04 am | Updated 11:04 am IST

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧೃವದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್ ೧ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿತು. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯ ಅರ್ಧ ದಿನದ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಚಂದ್ರನ ರೋವರ್ ತಾನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು ತೋರುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪರಂಪರೆಯೇ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅದರ ಏಳು ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಿಮೋಟ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ಉಪಕರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೊಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾದರೂ, ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಟೆಲಿಸ್ಕೊಪುಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳ ಆಗರ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇಧಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಸೌರ ಮಾರುತದ ವಿವರಗಳು. ಸೌರ ಮಾರುತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ‘ಕರೋನಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್’ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸೂರ್ಯನ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲಿನ ಪದರವು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ೧.೫ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್೧ ಲಾಗ್ರೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೂಮಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೂ ಸಹ ಅದೇ ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಸಮಕಾಲೀನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಟರ್‌ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮಿಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಸ್ರೋದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್೧ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗಡಿ ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ.

