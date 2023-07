ಕಳವಳಕಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳು

July 08, 2023 10:37 am | Updated 10:37 am IST

ಜುಲೈ ೮ ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳ ಯೋಜಿತ ಸಭೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಧ್ರತೆ ಕೋರಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಹವರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (ಎಂಇಎ) ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಈ ಸಭೆಗಳ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು “ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಮತ್ತು “ಫ್ರೀ ಖಲಿಸ್ತಾನ್” ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಲು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕರು ಆಯಾ ದೇಶದ ನಾಗರೀಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳು ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಸಭೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಭಾರತೀಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭಧ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳದು. ಇದಲ್ಲದೆ ೧೯೮೫ರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ಚಿವುಟಿಹಾಕುವುದು ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು “ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ”ದ ವಾದವನ್ನು ಹೂಡಬಾರದು.

ಖಾಲಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸಭೆಗಳು, ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆದಿರುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ನೀಡುವುದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈ ಕಮಿಷನ್‌ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದಾದರೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೀಚುಬರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸರಿಯಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಪರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಾಗ ಬಲಿಪಶುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳೂ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಧ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬಿಗಿ ನಿಲುವು, ಕಚ್ಚಾಟ ಅಲ್ಲ. ಭಧ್ರತಾ ಅಪಾಯ ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.