ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿನ ಎತ್ತರ

October 16, 2023 11:54 am | Updated 11:54 am IST

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೃದು ಶಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟೇ ಇವೆ. ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಯುರೋಪ್, ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ೨೦೩೬ರಲ್ಲಿ ಈ ಚತುರ್ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ (ಐಒಸಿ) ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಯುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಇದು ೨೦೧೦ರ ದೆಹಲಿ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಅಹಿತಕರ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ದೇಶ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ. ೨೦೩೬ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ೨೦೩೨ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಜೂಲೈ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ೨೦೩೬ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬಹುದು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಭಾರತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿರುವುದು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಆಗ್ರಹ, ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅರಸುತ್ತಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವುದು ದೇಶದ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಕ್ರೀಡೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ೧೦೭-ಪದಕಗಳ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಆವೇಗದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ೨೦೦೮ರ ಬೀಜಿಂಗ್ ಒಲಂಪಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ದಿನದಿಂದ ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ೨೦೨೪ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡಂಕಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ೨೦೧೬ರ ರೊಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ೨೦೨೦ರ ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೆಚ್ಚ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಂಬುದು ವಿದಿತ. ಟೋಕಿಯೋ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆ ಕಡೆಗೆ $೧೫.೪ ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಯಿತು. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ೨೦೨೬ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಅಲ್ಬರ್ಟಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ೨೦೩೦ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಳವಾದ ಅಸಮಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದುಂದುವೆಚ್ಛದ ಕ್ಷಣಭಂಗುರತೆಯಂತೆ ಕಾಣಬಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಅಂತರ್ಗತ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.