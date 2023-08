ಧೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ

August 29, 2023 10:15 am | Updated 10:15 am IST

ಕಳೆದ ವಾರ ಗ್ರೀಸ್‌ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿರಿಯಾಕೋಸ್ ಮಿತ್ಸೋಟಾಕಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ೧೯೮೩ರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಭಾರತ-ಗ್ರೀಸ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಿಸುಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ನೇರ ಭೇಟಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಸೈಪ್ರಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಗ್ರೀಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ಸೋಟಾಕಿಸ್‌ರ ಮರುಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದ ಮೋದಿಯವರ ಭೇಟಿ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೆಗೆತ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ “ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ” ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಧ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ೩೨೬ ಬಿಸಿಇನಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ (ಸುಮಾರು $೨ ಶತಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ, ಕಥಿಮೆರಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಅತ್ತ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವುದು ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಇಯುಗೆ “ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗುವುದು” ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಲೂಟಿಯಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿವೆ. ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮೂಲಕ ಶಾಸನ ತರಲು ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ದುಡಿಯಬಹುದು.

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯೂ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ “ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ”ಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಗ್ರೀಸ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚೀನಾದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಗ್ರೀಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಭೇಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಪ್ರಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಐಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಟರ್ಕಿ ನಡುವಿನ ಚಕಮಕಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದೆ ಈ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ನಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಿತ್ಸೋಟಾಕಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ -೩ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ “ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡದೆ ಈಗಿರುವ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.