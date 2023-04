ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು

April 20, 2023 09:40 am | Updated 09:40 am IST

ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು

ರಷ್ಯಾದ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಡೆನಿಸ್ ಮಂಟುರೊವ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಕಾರದ ಅಂತರ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದರ ಕುರಿತೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ೨೦೨೫ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ೨.೬ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು $೪೫ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಈರ್ವರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಸಮತೋಲನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕ್ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮವು ವಿಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಡಾಲರ್ ಬದಲಿಗೆ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ” ಬಳಕೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಂಟುರೊವ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪೆನಿಗಳು “ಅತಿಯಾದ ಅನುಸರಣೆ”ಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈರ್ವರೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ರಷ್ಯಾ-ಭಾರತ ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಈ ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಧಾತುವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಧರ್ಭವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಲಾಗದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ರಷ್ಯಾದ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ರಷ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದು ಇದ್ದದ್ದು ಅತ್ಯಲ್ಪ, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ. ೦.೨ ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಇಂದು ಶೇ. ೨೮ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ತ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕೈಗೆ ಯುಕ್ರೇನಿಗರ ರಕ್ತ ಮೆತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಆರೋಪವು ಕೊಂಚ ಅತಿ ಎನಿಸಿದರೂ ನವದೆಹಲಿಯು “ಯುದ್ಧದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ” ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಒ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪಲ್ಲಟಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳು “ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು” ಎಂಬ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ವಾದವು ಸರಿಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಟುರೊವ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಟುರೊವ್ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕರು ಹೇಳದಿರುವುದು ಒಪ್ಪುವುದು ಕಷ್ಟ. ADVERTISEMENT

