ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ

May 09, 2023 11:10 am | Updated 11:10 am IST

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವವು ಅವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹರಡುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹರಡುವ ಇತರೆ ರೋಗಗಳಂತಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಜ್ಞರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುರ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಳಜಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ ೩೦, ೨೦೨೦ರಂದು ಚೀನಾದಿಂದ ೨೦ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದ ಸೋಂಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ದಣಿದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ವೈರಾಣುವಿನ ಹಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇನ್ನೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸತತ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ (ಜಿನೆಟಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಇನ್ಸಾಕೊಗ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲಸಿಕೆಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್‌ಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-೧೯ಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸುಕು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ADVERTISEMENT

