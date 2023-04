ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಟ

April 21, 2023 10:18 am | Updated 10:18 am IST

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾದರಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ: ೨೦೨೩ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೪೨.೫ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ೩೦ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೀರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ, ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ‘ಸಮಾಜವಾದಿ’ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ನೆಪವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ನಸಬಂದಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೀತಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ‘ಪಿರಮಿಡ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶ’ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಇರುವ ಬಹುತೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ದುಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಂಡು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲು ಮಹತ್ವದ್ದು. ಈ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಲವಂತದ ನಸಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಒಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ದರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬದಲಿ ಮಟ್ಟ ೨.೧ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ೨೧೦೦ರಲ್ಲಿ ೧.೫೩ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ೨೦೫೦ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ೧.೪ ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ ೧.೬೭ ಶತಕೋಟಿಗೆ ಏರಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಲೋಲಕವು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆಯಾದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಲವು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರುವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅರಸಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವವರು ಶಾಶ್ವತ ವಲಸಿಗರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ೨೦೧೧ ರಿಂದ ೧೬ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ೨,೨೫,೬೨೦ ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಇದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶವು ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.