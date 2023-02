ತಟಸ್ಥ ಅಲ್ಲ

February 25, 2023 11:30 am | Updated 11:30 am IST

ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತಾಳದಿರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಣಯದ ಪರ ೧೪೧ ದೇಶಗಳು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ರಷ್ಯಾವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಏಳು ದೇಶಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದವು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ೩೨ ದೇಶಗಳು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವು. “ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ” ಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಈ ನಿರ್ಣಯವು ತಕ್ಷಣವೇ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿತಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ೭೦ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳು ಯುಕ್ರೇನಿನ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ನೆಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಪಂದವು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಕ ಎಂದು ಯುಕ್ರೇನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾದ ಮಿತ್ರ ಬೆಲಾರಸ್ ಈ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ “ಆಕ್ರಮಣ” ಪದದ ಬದಲು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಬಳಸಿರುವ ಪದ “ವಿಶೇಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು” ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ಎರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಯುಕ್ರೇನಿನನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುದೇಶಗಳು ಪಶ್ಚಿಮವು ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಲವು ತೋರದಿದ್ದರೂ, ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧದ ಮತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿಜಯ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨ರಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯು.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸದೆ ತಟಸ್ಥವಾಗುಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಸ್ಕೋದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಯಾರ ಪರ, ಇಲ್ಲ ವಿರೋಧ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾರತ ವಾದಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ತಾನು ತಟಸ್ಥತೆ ಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾಸ್ಕೋದೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಭಾರತದ ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುಳಿಯುವ ಬಯಕೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವು ಎಂದು ವಾದಿಸುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಷ್ಯಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಆಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಆಕ್ರಮಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. “ಇದು ಯುದ್ಧದ ಯುಗವಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗೇನೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಈಗ ಯುಕ್ರೇನ್ ಭಾರತವನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತಾಳದೆ ಭಾರತವು ಈಗ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

