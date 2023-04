ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವವನಲ್ಲ

April 17, 2023 11:49 am | Updated 11:49 am IST

೨೦೨೩ ಪೆಂಟಗನ್ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೂಡಿಸಿದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪೆಂಟಗನ್‌ನ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗಾರ್ಡ್‌ನ ಸದಸ್ಯ ೨೧ ವರ್ಷದ ಜ್ಯಾಕ್ ಟೀಕ್ಸೀರಾ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋರಿಕೆಯು ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾಣಗಳಾದ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ೪ಚಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಈ ರಹಸ್ಯ ಕಡತಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಇತರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಪ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇರುಸುಮುರುಸು ಆಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈಬರ್-ದಾಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫೆಬ್ರವರಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ ಯುಕ್ರೇನಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸೋರಿಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೩೦ ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ೧೨ ಬ್ರಿಗೇಡುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಈ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಮೊನಚು ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ. ಸೋರಿಕೆದಾರನ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬರಹ ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈಗ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಸೋರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಜ್ಯಾಕ್ ಟೀಕ್ಸೀರಾ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸ್ನೋಡೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿಕಿಲೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಡೆನ್ ಎನ್. ಎಸ್.ಎ.ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿರೇಕಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನೈತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಗಲಿ ಆಧಾರವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದವು. ಇವು ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ

