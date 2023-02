ತಿರುಕನ ಕನಸಲ್ಲ

February 14, 2023 10:28 am | Updated 10:28 am IST

ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯ

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಆಶಿಸಿರುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಸಹ ಒಂದು. ೨೦೨೪ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಇದರದ್ದು. ತಮ್ಮ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ೨೦೨೨ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ₹೫೪,೮೦೮ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಶೇ. ೨೭ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ₹೬೯,೬೮೪ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ೧೯.೩ ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ, ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೩.೨ ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ರ ವೇಳೆಗೆ ೧೧ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅಥವಾ ಗುರಿಯ ಶೇ. ೫೭ ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳು, ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನುಳಿದ ೧೨ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶೇ. ೪೭ ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ಹರ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಶೇ. ೧೦೦ರಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. ೯೭ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ನೂರರತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಶೇ. ೬೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ಜನಬಾಹುಳ್ಯವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಶೇ. ೩೦ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಶೇ. ೪೭ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ೫೫ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳು ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ವಿರಳ. ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು, ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳೂ ನೀರು ಬರುವುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೂರು ಘಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶೇ. ೯೦ರಷ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲೋರೀನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವಯಂ-ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಹಾರದಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಶಾಶ್ವತ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಧಾವಂತದ ಬದಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಿರ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಬದಲು ಜನಬಾಹುಳ್ಯವಿರುವ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

