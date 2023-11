ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ

November 25, 2023 10:24 am | Updated 10:24 am IST

ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕಾಂಗವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಬನ್ವಾರಿಲಾಲ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪಿನ ತಿರುಳು ಇದು. ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗೆಗಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ ೨೦೦ನೆ ವಿಧಿಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. “ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ” ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೇ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ನಂತರ ಬೇರೆ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಬೇಕು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುವ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗ್ದಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ವಿಧಾಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಗೀಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೆ ಸದನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧಿವೇಶನವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಡೆಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಕಾನೂನು ರಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡುವೆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆ ಹಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡದಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.