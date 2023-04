ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ

April 24, 2023 10:48 am | Updated 10:48 am IST

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳೇ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ

ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇವುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಶೇಖಡವಾರು ಅಂಶ ೦.೧ ರಿಂದ ೦.೭ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯದು ಸತತ ಮೂರನೇ ಹೆಚ್ಚಳ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದೆರಡು ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಡಜನ್ನಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶೇಖಡವಾರು ಅಂಶ ೦.೧ ರಿಂದ ೦.೩ ವರೆಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ೨೦೨೩ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಯೋಜನೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಶೇಖಡವಾರು ಅಂಶ ೦.೨ ರಿಂದ ಶೇ. ೧.೧ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ರ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ದರಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸೂತ್ರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ದರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರಿನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಏರಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಅಂತರವು ೪೪ ರಿಂದ ೭೭ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳವರೆಗೆ (ಬಿಪಿಎಸ್) ಇತ್ತು. ಈಗ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂತರವು ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂತರವು ೫ ರಿಂದ ೮೨ ಬಿಪಿಎಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (ಪಿಪಿಎಫ್) ಕೂಡಾ ಸೇರಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ದರಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇ.೭.೧ರಷ್ಟೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಪ್ಪಿರುವ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. ೭.೭೨ ಮತ್ತು ಈಗ ಶೇ.೭.೭೬ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಪಿಎಫ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಹೊಸ ನಿಲುವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೮ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ೧೯೬೦ರ ದಶಕದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯೋಜನೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ದರವನ್ನು ಸಹ ಶೇ. ೭.೧ ರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒದಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹೧.೫ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇದರ ಬಹು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ೨೦೧೯ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಂಬುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ೨೦೨೪ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂತಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಮಗಿಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಬದಲು ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀತಿಯು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.