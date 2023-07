ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ

July 21, 2023 10:46 am | Updated 10:46 am IST

ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಸೂದೆ, ೨೦೨೩. ಈ ಮಸೂದೆಯ ಕರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಹೊಸ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿದಿತ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹೫೦,೦೦೦ ಕೋಟಿಗಳ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕಿರುವ ಸುಮಾರು $೮ ಶತಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ಟು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿನ ಮಂಡಳಿಯು ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಹುಪಾಲು ಬಜೆಟ್ಟನ್ನು -- ಅಂದರೆ ₹೩೬,೦೦೦ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು -- ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಖರ್ಚು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. ೦.೬-೦.೮ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. ೧-೨ರ ನಡುವೆ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಚೀನಾ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಸಂಶೋಧನಾ ವೆಚ್ಚದ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೭೦ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ವೆಚ್ಚ ₹೧.೨ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೩೬ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವುದು ಒಂದು ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ೨೦೨೨-೨೩ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ₹೧೪,೫೮೮ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೭೦ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಹುತೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಶೋಧನೆಯೆಡೆಗೆ ತರಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹಲವರು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಹೂಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಂಪೆನಿಗಳು ವಿರಳ. ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಸಿರಿವಂತರು ದಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.

