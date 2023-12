ಜನರ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಧಾರ

December 08, 2023 09:38 am | Updated 09:39 am IST

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾಸಭೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರವನ್ನೇನೂ ತಡೆದಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ, ಲೋಕಸಭೆಯು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮರುಸಂಘಟನೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, ೨೦೨೩ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೀಸಲಾತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, ೨೦೨೩ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಈ ಮಸೂದೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದು ಒಟ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ೧೦೭ ರಿಂದ ೧೧೪ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್-ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ “ದುರ್ಬಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾತಿಗಳು” ಪದವನ್ನು “ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು” ಎಂದು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೂ ಕಾಯುವುದು ಔಚಿತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲ, ವಿಧಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದು ಬಿಟ್ಟು. ಕಳೆದ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗೃಹಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀರ್ಘ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗಳು ಸಹ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಾರದು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

