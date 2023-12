ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

December 18, 2023 10:58 am | Updated 10:58 am IST

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಭಜನ್ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಎಲ್ಲೆಡೆ ತನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೇರಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೇ ಅಂಥವರನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಶರ್ಮಾ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎರಡನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ; ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಡಿ ಪಕ್ಷವು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು (ಒಬಿಸಿ) ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೂಲ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಇಳಿದಿದೆ. ರಜಪೂತರಾದ ದಿಯಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಬೈರ್ವಾ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವುದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಜಾತಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ೨೯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯವಾದ ಜಾಠರು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಸಮುದಾಯವಾದ ಗುಜ್ಜರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮೋದಿಯೇ ಆರಿಸಿಸುರಿವುದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವು “ಮೋದಿ ಖಾತರಿ”ಗಳ ಸುತ್ತಲೇ ಗಿರಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಬಿಜೆಪಿಯು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ೨.೫ ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರಿಗೆ ₹೪೫೦ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳು. ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ₹೨ ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಂಡ್ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಂಕೀರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಳೆಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತಂದಿರುವುದು ನಿಜ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

