ಹೊಸ ರಾಜ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು

May 08, 2023 10:22 am | Updated 10:22 am IST

೩ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಆಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ೨೩೦೦ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ೩ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ಮಿನ ರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಅವರ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ೨ನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಶುರುವಾದ ತಯಾರಿಗಳು ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಿತು. ರಾಣಿ ೨ನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಏಳು ದಶಕಗಳ ಸುಧೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಸಾಹತು ದೇಶಗಳು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೌರವವು ಮರೆಯಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಾಗಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಲವು ಅಲೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಯುಕೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾವಯವವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೨೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯುಕೆ ರಾಜನನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು, ರಾಜಮನೆತನದೊಳಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ರಾಜಕುಮಾರ ಹ್ಯಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಮನೆತನದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಘನ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾದಂಬರಿ “ಸ್ಪೇರ್” ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜವಂಶದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾರಿ ಹೇರಿದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ನಿಕೋಲಾ ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಡಳಿತದ ನಂತರ ಹಮ್ಜಾ ಯೂಸಫ್ ಈಗ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಹಾಮಾಸ್, ಬೆಲೀಜ್, ಗ್ರೆನಡಾ, ಜಮೈಕಾ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ರಾಜ ೩ನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಲೇ ಆಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ADVERTISEMENT

