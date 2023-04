ತಟಸ್ಥತೆ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲ

April 14, 2023 09:08 am | Updated 09:08 am IST

ಯುಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು

ಯುಕ್ರೇನಿನ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಎಮಿನ್ ಝಪರೋವಾ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಯುಕ್ರೇನ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮುನ್ನ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಿಮಿಟ್ರೋ ಕುಲೆಬಾ ಅವರು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಗಳು “ಯುಕ್ರೀನಿಗರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೋಯ್ದಿದೆ” ಎಂದು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದೇಶವು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ “ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೆಂಬಲ” ವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಮಿನ್ ಝಪರೋವಾ ಅವರು ಇತರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಆಳವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ಯುಕ್ರೇನಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ದೂರವೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಈ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ಅತ್ತ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಖಂಡಿಸದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧವು ಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ಜಿ-೨೦ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಯೂರೋಪಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೊನೆ ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಮ್ಮತ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಈ ತುರ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿವೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು. ನವದೆಹಲಿಯು ಮಾಸ್ಕೋದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಮಿನ್ ಝಪರೋವಾ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗೆಗಿನ ಭಾರತದ ನೀತಿಯು ಅದರ ತಟಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಆದರೆ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಅರ್ಥ ಸಂಘರ್ಷವು ಅದಾಗದೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಲು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರುವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಭಾರತ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ನೊಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ADVERTISEMENT

