ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅಗತ್ಯ

August 11, 2023 10:39 am | Updated 10:39 am IST

ಚತುರ್ವಾರ್ಷಿಕ ‘ಹುಲಿ ಗಣತಿ’ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಗಣತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ೭೮೫ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಹುಲಿಗಳ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಹುಲಿಗಣತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಶೇ. ೫೦ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೇಟೆಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರಸಿಂಗದಂತಹ ಜಾತಿಗಳ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಪುಡಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವಗಢದಂತಹ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ ಅನ್ನು ಬಾಂಧವಗಢ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್-ದುಬ್ರಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತಾಲ್ ಜಿಂಕೆಗಳಂತಹ ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವಗಢದಿಂದ ಸತ್ಪುಡಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನೌರದೇಹಿ, ಕುನೊ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಸಾಗರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಹಜ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಅನ್ಯವಲ್ಲದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಬೇಲಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾರತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಮೃಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮೃಗಗಳು ತಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಭಕ್ಷಕ-ಬೇಟೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರ ಹಾಕುವುದು ದುಸ್ತರ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಬೇಟೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಮಯ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಣತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಬೆಂಬಲವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಮಾನದಂಡವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೈಬಿಡಬೇಕು.

