ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಕಟಗಳು

April 15, 2023 10:51 am | Updated 10:51 am IST

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ

ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಡುಕೋರರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಗಯಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ೧೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಖಚೇರಿಯೊಂದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂಡುಕೋರರು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾನಾಂತರ ಆಡಳಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜನರಲ್ ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೈಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ “ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಯು ಜಂಟಾದ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಆಡಳಿತಗಳು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧವೆಂದರೆ ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಚಳುವಳಿ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂಕಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಾನಾಂತರ ಆಡಳಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಜನಾಂಗೀಯ ಬಂಡುಕೋರ ಸೇನಾಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ವಿರಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ತಾನು ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಂಟಾ ಪ್ರತಿರೋಧ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಜುಂಟಾ ಬಂಡುಕೋರರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾನ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೌನದ ಕಾರಣ ಜುಂಟಾದ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಆಸಿಯಾನ್) ಈ ಹಿಂದೆ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗದು. ಪುಂಡರ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಸಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಜನರಲ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏಕೈಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು. ADVERTISEMENT

