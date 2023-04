ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊಲೆ

April 17, 2023 11:52 am | Updated 11:52 am IST

ಅತೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅತೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. ಅತೀಕ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರ ಖಾಲಿದ್ ಅಜೀಂ ಅವರನ್ನು ಪೋಲೀಸರು ಕೈಕೋಳ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ಶನಿವಾರ ಹಂತಕರು ಅವರತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದ ದೃಶ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಪ ಹೂಡಿ ನಕಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಅವರ ಮಗ ಅಸದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗುರುವಾರ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತನಾದ. ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಪ್ನಾ ದಳದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಹ್ಮದ್ ೧೭ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆತನ ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ ೬೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇದರ ನಡುವೆ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ೧೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಅವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸುವುದು ಇರಲಿ ಬದಲಿಗೆ ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಿಂದ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಲ್ಲದೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದಾತ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಪರಾಧದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸಿದ ಅತೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲುಗಳು ಎನ್ನಲಾದ ೧೮೩ ಜನರನ್ನು ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭ ರಿಂದ ೧೦,೯೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತದೆ. ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮತ್ತು ತರತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಧರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪೈಕಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಯುಪಿಯ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿಯೆ ನಡೆದ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೊಲೀಸರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ADVERTISEMENT

