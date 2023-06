ಏರುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ

June 17, 2023 11:45 am | Updated 11:45 am IST

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೪೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪುರೋಲಾದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಸ್ಲಿಮರು ಊರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ ಹಿಂದೂ ರಕ್ಷಕರ ಗುಂಪುಗಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ೧೫ರಂದು ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸುವುವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ರದ್ದಾಯಿತು. ಮೇ ೨೬ರಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಿಂದೂ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಯೋಜನೆ “ಲವ್ ಜಿಹಾದ್” ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಪುರೋಲಾದಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್‌ಧರ್ಮೀಯ ಜೋಡಿಯೊಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ತಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್‌ನ ಸುತ್ತ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರೇ ದ್ವೇಷ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಆರೊಪದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೬೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಿ ಇರುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಪಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಜನರ “ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಭಿಯಾನ”ದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇತರ ಧರ್ಮದವರಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ, ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಿರುವ ‘ದೇವಭೂಮಿ’ಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಒಂದೋ ಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ೨೦೧೭ರಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರಬೇಕು. ಪುರೋಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಹರಣ ಯತ್ನದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಾಯಕರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಕೂಡಾ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.