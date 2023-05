ಕಥೆಯಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ

May 08, 2023 10:22 am | Updated 10:22 am IST

ಸುಳ್ಳು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ನಿಷೇಧದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾದ ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕೂಗಿಗೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಷಃ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಸೇರಲು ೩೨,೦೦೦ ಹುಡುಗಿಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಟ್ರೇಲರ್ರಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕುಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯವು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಹಾಕಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೊಪೊಗಾಂಡ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಚಿತ್ರತಯಾರಕರು ಕೋಮು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಷೇಧವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಪೊಗ್ಯಾಂಡ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನೆಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪು ನಿಷೇಧ ಕೋರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದು. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಖಂಡನೀಯ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಉನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ನಡೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಸುಳ್ಳಿನ ನಿರೂಪಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತಲ್ಲ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಭಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವದ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿನ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವಸರದ ನಿಷೇಧಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ADVERTISEMENT

