ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮತ

May 12, 2023 09:26 am | Updated 09:28 am IST

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ಬಗೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹೇಳಿದೆ

ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಉನ್ನತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಹು ಬಾರಿ ಅವು ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ಬಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶ್ಯಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಯವರ ಬಹುಮತವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಠಾಕ್ರೆಯವರಿಗೆ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಠಾಕ್ರೆಯವರು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ತೀರ್ಪು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬಹುಮತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಗಿನ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದ ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೂನ್ ೨೭ ರಿಂದ ಜುಲೈ ೧೨ ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವು ಅನರ್ಹಗೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಭಿನ್ನಮತೀಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎರಡೂ ತೀರ್ಪುಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಠಾಕ್ರೆ ಬಣವು ಅಂಕಿಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಭಿನ್ನಮತೀಯರಿಗೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಲವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹುಮತದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಚೇತಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ್ದೇ ಹೊರತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾರು ಯಾರ ವಿಪ್ಪಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಪದಚ್ಯುತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನಬಮ್ ರೆಬಿಯಾ (೨೦೧೬) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೀಠವು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಶಾಸಕರು

