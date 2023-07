ಕುಂಠಿತ ಆವೇಗ

July 07, 2023 10:31 am | Updated 10:31 am IST

ಎಸ್ಭಾ&ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪೆನಿಯು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಪಿಎಂಐ) ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ೪೦೦ ಸರಕು ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಪಿಎಂಐ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಶೇ. ೫೮.೭ ರಿಂದ ಶೇ. ೫೭.೮ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಹು-ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೂ ಸಹ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆವೇಗ ಕುಂಠಿತವಾಗಲು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಂಐ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೩೧ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಸೇವೆಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೩ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಂಐ ಗುಣಿಸಲು ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಾದೇಶಗಳು ಕಳೆದ ೨೮ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉತ್ಪಾದಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಳೆದ ೧೩ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಪೆನಿಗಳು ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಸ್&ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಿಎಂಐ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಸರಕಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಪಿಎಂಐ ಅನ್ನು ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇತ್ತ ಎಸ್&ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅತ್ತ ಸಿಎಂಐಇ ದತ್ತಾಂಶವು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಶೇ. ೭.೭ರಿಂದ ಶೇ. ೮.೫ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಏರಿಕೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

