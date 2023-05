ಗುಂಪುಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ

May 27, 2023 09:37 am | Updated 09:37 am IST

ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ನರಹತ್ಯೆ (ಕಲ್ಪಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್) ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಂಪುಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜುಲೈ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೈನುಗಾರನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನವಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ಆರೋಪದ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ದ ಪೆಹ್ಲು ಖಾನ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ವಾರ್‌ನ ಲಾಲವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಎರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಪೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ೩೧ರ ಹರೆಯದ ರಕ್ಬರ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದಂತಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರಾದರೂ ಬಹುಷಃ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಸಿಗುವುದು ತಡವಾಗಿ ಆತ ಅಸುನೀಗಿದ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಸಂರಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರಿಂದ ದಾಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಾಖಲೆ ತುಂಬಾ ನೀರಸ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾರಿನ ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಕೋರರು ಕಲ್ಪಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವುದು ಕೊಂಚ ಕಳವಳಕಾರಿ. ಕೊಲೆಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ರಕ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಒಬ್ಬ ಶಂಕಿತನ ಖುಲಾಸೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬರೀ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನೊಂದಿದೆ. ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡ ವಿಎಚ್‌ಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಳಿಕೋರರ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದು ಸಮರ್ಪಕ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿಯು ಕೊಲೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಾಳಿಕೋರರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ದಾಳಿಯು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ “ಅಸಮರ್ಪಕ” ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗೋಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲನೆಗೆ ಅಪಾಯ ಒಡ್ಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಮತೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಗುಂಪುಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎರಡೂ ಅವಶ್ಯ. ಮೇಲಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.