ಮಿಷನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ

April 19, 2023 10:23 am | Updated 10:23 am IST

ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂತರಿಕ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲು ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೈಲಟ್ ೨೦೧೮ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಜುಲೈ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಬಂಡಾಯ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿತು. ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೆಹಲೋಟ್ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಇದು ಪೈಲಟ್ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೈಲಟ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಹುತೇಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಂಡಾಯವೆದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಥನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ತಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಜಯ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಡಲಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈಗ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವುವರ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವೂ ಚುನಾವಣಾ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಪೈಲಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗಿನ್ನೂ ೪೫ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಬಹುದು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕತ್ವ, ಗೆಹಲೋಟ್ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ADVERTISEMENT

