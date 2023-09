September 16, 2023 12:02 pm | Updated 12:02 pm IST

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗೂಢತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೩ ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ “ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಇಂದಿನವೆರೆಗೆ ೭೫ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪಯಣ – ಸಾಧನೆಗಳು, ಅನುಭವಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗಳು” ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಸರ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಬೇಕರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಲುಟ್ಯೆನ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ೧೯೨೭ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ವೈಸರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ಅವರು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಭಾಷಣವಾಗಬಹುದು. ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೇ ೨೮ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜುಲೈ ೨೦ ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧ರವೆರೆಗೆ ನಡೆದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ವೈಸರಾಯ್ ಇರ್ವಿನ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು “ಶಾಶ್ವತತೆಯ” ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ೯೬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಸತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಂಸತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿದೆಯಾದರೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಬಹುಮತದ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ ಇದುವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಮಸೂದೆಯೂ ಸೋತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ೩೧ ಗಂಟೆಗಳಿರುವಾಗ ಭಾನುವಾರ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದೀಯ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಲಾಪ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೇ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ೫, ೨೦೧೯ ರಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ೩೭೦ನೇ ವಿಧಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಜೆಂಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭಾಗಶಃ ಹೊಣೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.