ಮತಿಹೀನ ಹಿಂಸೆ

April 28, 2023 09:48 am | Updated 09:48 am IST

ದಕ್ಷಿಣ ಬಸ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ದಾಳಿಯು ಈ ಗುಂಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ ೧೦ ರಾಜ್ಯಗಳ ೯೬ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ೨೦೨೧ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೇವಲ ೪೧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾವೋವಾದಿ ದಂಗೆಯ ನಿಕಟ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಹೋರಾಟ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣ ಬಸ್ತರ್, ಆಂಧ್ರ-ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಪೊಲೀಸರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಸರ್ವ್ ಗಾರ್ಡ್ ತಂಡವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಬಸ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಭಧ್ರತಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ೧೦ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸುಳಿವಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳೇ ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಸೆಳೆದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಇದು ಗುಪ್ತಚರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ಹತ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಅಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಕಡೆಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯೆನಿಸಿದ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶ ಬಸ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ದುರ್ಗಮವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಲು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಅವರ ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಹಳತಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಕಾರಣ. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯ ಹೊರಗೆ ಅವರನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೇ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆ. ಇಲ್ಲೂ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸ್ಪಂದನಶೀಲತೆ ಒಂದು ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಸ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದುರ್ಗಮತೆಯೊಂದೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಆದಿವಾಸಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿದ ತಂತ್ರಗಳು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿವೆ. ಮಾವೋವಾದಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಬಸ್ತರಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತೀಕಾರಾತ್ಮಕ ದಾಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ADVERTISEMENT

