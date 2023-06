ದೀರ್ಘ ದಾರಿ

June 12, 2023 11:51 am | Updated 11:51 am IST

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಶೇ. ೭.೨ ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂದಾಜು ಅಸಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಶಕದವರೆಗೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೇ. ೬.೫ - ಶೇ. ೭ರವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ -- ಇದು ಕಳೆದ ವಾರ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ (ಸಿಇಎ) ವಿ. ಅನಂತ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ. ೧೯೭೯ ಮತ್ತು ೨೦೦೮ರ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಬೆಳೆದಂತೆ ಈಗ ಭಾರತವೂ ಸಹ ೭ ರಿಂದ ೧೫ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆವೇಗ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ನೆಲೆಗಳು ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಅವರ ಆಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉಜ್ವಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಇಎ ಅವರ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ತಾಜಾ ಒತ್ತಾಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ವಯಂ-ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪುರಾತನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ೨೦೨೪ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸುಳಿವೂ ಕೂಡಾ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟಿನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಉದ್ಯಮ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಶಾಲ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ೨೦೨೦-೨೧ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಶೇ. ೫.೮ರಷ್ಟು ಸಂಕೋಚನ ಕಂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ-ಪೂರ್ವ ಪಥಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಸಾಲದು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸತತ ಏಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕೇವಲ ಶೇ. ೩.೯ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತಷ್ಟೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇ. ೬.೫ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಸಮವೂ ಅಸಮರ್ಪಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೃಢವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಹೊರತು, ಸರ್ಕಾರವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಆವರ್ತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ-ಪ್ಲಸ್-ಒನ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆಯಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಬರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ‘ಏಂಜೆಲ್ ತೆರಿಗೆ’ಯಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡೂಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಂಜಿನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅನಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ, ಅಡಚಣೆ-ಮುಕ್ತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು.

