ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ

July 29, 2023 11:13 am | Updated 11:13 am IST

ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರು ಈ ವಾರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಹವಾಮಾನ ದುರಂತದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಹಂತದಿಂದ ನಾವು ಈಗ “ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಯುಗಕ್ಕೆ” ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ೧೨,೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಜುಲೈ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಿಂಗಳು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ “ವಿಪತ್ತು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿ-ಐಸ್ ಏಜ್‌ನ ದಾಖಲೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದರು. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್‌ನ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇವೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು “ಅಭೂತಪೂರ್ವ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜುಲೈ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಸರಾಸರಿ ಜುಲೈ ತಾಪಮಾನವು ೧೬.೯೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ೧೭೪ ವರ್ಷಗಳ ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಣಾ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಜುಲೈ ೨೦೧೯ರ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ೦.೨° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚು.

ಅತ್ತ ಸಾಗರದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲಾ ನಿನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ತಾಪಮಾನ ಲಾ ನಿನೊ ಇದ್ದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾ ನಿನೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಸರಾಸರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಇದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಸರಾಸರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೧೬.೯೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಬಾರಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಯುವ್ಯ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ೫೨° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ನೈಋತ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಾತಾವರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಧಾರಾಕಾರ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟಗಳಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ೧.೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ದುರಂತಮಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ “ತಕ್ಷಣದ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ” ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಗುಟೆರೆಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ದಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ-೨೦ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಪ್೨೮ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಜಬೇರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಭಾರತವನ್ನು “ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ”ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ೨೦೭೦ರ ಬದಲಿಗೆ ೨೦೫೦ಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ೨೦೪೦ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ-ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಹವಾಮಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ವಿಷಯಗಳಷ್ಟೆ. ಹವಾಮಾನ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು.

