ವಸ್ತು ಪರಿಗಣನೆ

ಎಲ್.ಕೆ.-೯೯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುವು ಸಾಧಾರಣ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಈಗ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರ ಗುಂಪು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಲಾರದು ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಈಗ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಿಪ್ರಿಂಟ್ ಪೇಪರುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಎಲ್.ಕೆ.-೯೯ರ ಸರಳವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ತುರುಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿತಾದರೂ, ಕೂಡಲೇ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಲೇಖನವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರೆಗೆ ಈಗ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರಿಪ್ರಿಂಟ್ ಪೇಪರುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮರೆತೇ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವೂ, ಉತ್ತಮವೂ ಮತ್ತು ಸಾವಯವವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಸ್ತುವು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದುರ್ಬಲ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರುಗಳು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸಲು ತಾಪಮಾನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಕರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಗುಂಪು ಎಲ್.ಕೆ.-೯೯ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧಕರು ವಸ್ತುವು ಅವಾಹಕವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಕಾಂತೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅರ್ಧ-ವಿಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಎಲ್.ಕೆ.-೯೯ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸುಮಾರು ೧೦೪° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕಲ್ಮಶವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಪುರಾವೆಯ ಹೊರೆ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಸರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದು ಮುಕ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್.ಕೆ.-೯೯ ಪ್ರಕರಣ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

