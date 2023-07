ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಎಣಿಕೆ

July 03, 2023 11:58 am | Updated 11:58 am IST

ನೀತಿ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಹಾಯಕ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ದೇಶವು ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ-೬ ರಿಂದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅಭಿಯಾನದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್.ಎಫ್.ಎಚ್.ಎಸ್.-೫ರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು, ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ೨.೬೮ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾದ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್) ೭೬ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ದತ್ತಾಂಶವು ‘ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಊಹೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ದತ್ತಾಂಶವು ಕೊಂಚ ಬದಲಾದರೂ ಸಂಖ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗಣನೀಯವೇ. ಎನ್.ಎಫ್.ಎಚ್.ಎಸ್. ಒಟ್ಟು ೬.೧ ಲಕ್ಷ ಮಾದರಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕೇಳುವ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂಗವಿಕಲರ ಜೀವನದ ಹಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ, ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆರೈಕೆ ನೀಡುವವರು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಎನ್.ಎಫ್.ಎಚ್.ಎಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ವಿಮೆ, ಲೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆ, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಲಭ್ಯತೆ, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಬಳಕೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಲಯದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕಡಿಮೆ-ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಂಗವಿಕಲರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು. ಭಾರತದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ.

