ಗಲಭೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ

August 04, 2023 10:27 am | Updated 10:27 am IST

ADVERTISEMENT

ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಸದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅಡಗಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಈ ವಾರ ಆರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಸೊಹ್ನಾ ಮತ್ತು ನುಹ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗೃಹರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ೭೦ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ ೩೧ ರಂದು ನುಹ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೋಮು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯವಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವೆ ದಿನವಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಯಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಪ್ರಚೋದಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರಲ್ಲದೆ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಝಳಪಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆಡಳಿತ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿದಿತ. ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟು ೧೭೬ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ೯೩ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಎಲ್. ಖಟ್ಟರ್ ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇದು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತದಂತೆಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ ‘ಗೋರಕ್ಷಕ’ನೊಬ್ಬ ಈ ವರ್ಷ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂಡ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಧಾಟಿಯ ವಿಡೊಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್‌ಪುರದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಂದ ಬಂದ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯಾತ್ರೆಯ ದಿನದಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆತ ನುಹ್‌ನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲು ಹೇಳಿದ. ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ ಸೋಹ್ನಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನೂ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಟರ್ ೫೭ರ ಅಂಜುಮನ್ ಜಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಗುಂಪೊಂದು ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಂದಿತು, ಅನೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಪೊಲೀಸರು ಗಲಭೆಕೋರರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನೆದುರು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹರ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಂಪುಗಳ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಎದುರು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಹರ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.