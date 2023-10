October 31, 2023 02:58 pm | Updated 02:58 pm IST

ಇಸ್ರೇಲ್-ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಯುಎನ್‌ಜಿಎ) ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರಂದು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಯಾವುದೇ “ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಂಡನೆ” ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದುದಾಗಿ ಭಾರತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ಉಪ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತ ಭಾರತದ ತತ್ವಾಧಾರಿತ ನಿಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಎಣಿಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದೆಹಲಿಯು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಎರಡೂ ಇದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮೂಹದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳೂ ಮೊನ್ನೆಯ ಯುಎನ್‌ಜಿಎ ನಿರ್ಣಯದ ಪರ ಮತ ಹಾಕಿವೆ. ಭಾರತ ಈ ಮತದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣದ ಹೊರತಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ನವದೆಹಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಂತಿದೆ. “ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ತುರ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ನಿರ್ಣಯವು “ಎಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ದಾಳಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ” ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೋರ್ಡಾನಿನ ರಾಜ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆನಡಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಸೋತುಹೋಯಿತು. ಇದು ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಣಯದ ಪರ ಮತ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಮತದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರ ದಾಳಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ತನ್ನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸ್ವತಃ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ದೂರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ನವದೆಹಲಿಯ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅತ್ತ ಭಾರತವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಧೃಢ ನಿಲುವು ತಾಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ‘ಸುರಕ್ಷಿತ’ ನಿಲುವು ತಳೆಯಲು ಹವಣಿಸಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಅದರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಗಾಝಾದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯದ ಪರ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದ ಭಾರತ, ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಮತಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಿತು. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದನಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಒಮ್ಮತ ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಗಳ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಮತದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ದನಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಬಯಸುವ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

