ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಶಯ

April 03, 2023 10:41 am | Updated 10:41 am IST

ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ

ಬಹಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ನೂತನ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು $೨ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು $೭೬೦ ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನೀತಿಯು ಮುಂಬರುವ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ೨೦೧೬ರಿಂದ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳು ಶೇ. ೭೫ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಗುರಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ನಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರುಪೇರಾಗಿರುವುದು ನಿಜವೇ. ಆದರೂ ಹೊಸ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೇಶ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಚಿಂತಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಅನೇಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಹಿವಾಟಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು, ಸರಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ, ಮತ್ತು ಕಾಗದರಹಿತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರಿಸರ. ಆದರೆ ಇವು ಯಾವುವೂ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒಗೆ ಭಾರತ ನೀಡಿರುವ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಅನುಸಾರ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳ ಸುಂಕ-ಮುಕ್ತ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸುಂಕದ ಉಪಶಮನ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ದೇಶ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಷ್ಟೇ ಇದ್ದವು. RoDTEP (ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳ ಉಪಶಮನ), RoSCTL (ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ), AA (ಮುಂಗಡ ಅಧಿಕಾರ) ಮತ್ತು EPCG (ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ) ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕುರಿತ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನೀತಿಯು ಇವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪುಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಆಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವು ಇನ್ನೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ವಲಯವೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೂತನ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯು ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಅದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ರಫ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ADVERTISEMENT

