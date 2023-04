ಜೀವಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ

April 04, 2023 09:48 am | Updated 09:48 am IST

ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು

ದನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ “ಗೋರಕ್ಷಕರು” ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಪಿಡುಗು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಚರರು ದನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್‌ನ ೩೯ ವರ್ಷದ ಸಹಾಯಕ ಚಾಲಕನನ್ನು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುವ ಹತ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೆಹ್ಲು ಖಾನ್‌ನ ಹತ್ಯೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಖ್ಲಾಕ್‌ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಿಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾನುವಾರು ವಧೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ತೋರುವ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೆಹ್ಲು ಖಾನ್‌ನ ಹಂತಕರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತೇಜನವು ಇಂತಹ ಹತ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೋವಿನ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯೆನ್ನಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರವ ಇದ್ದಂತೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಲ್ಲೇ ಘಟಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೌನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಇಂತಹ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವು ಪೆಹ್ಲು ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾನೂನು ತೀರ್ಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ೨೦೦೫ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪೊಂದು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ೪೮, ೪೮ ಎ, ೫೧ (ಎ) ಪರಿಚ್ಛೇಧಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಇದು ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ “ಉಪಯುಕ್ತ” ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ೧೯೫೮ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕಠಿಣ ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಇದು ತೀರದ ಕಳಂಕ ಹಚ್ಚಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಹತ್ಯೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.